Mit Blick auf die aktuelle Konsolidierung bei Gold und Silber macht der Philadelphia Gold/Silver Index einen möglicherweise für den einen oder anderen Investor überraschend robusten Eindruck. Die Vorstellung des Philadelphia Gold/Silver Index bestärkt uns einmal mehr in der Annahme, dass die Aufwärtsbewegung bei Gold und Silber im Allgemeinen und beim Philadelphia Gold/Silver Index im Speziellen entgegen der landläufigen Meinung womöglich doch noch nicht zu Ende ist…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hieß es u.a. „[…] Die potentielle SKS-Formation „transformierte“ sich zuletzt zusehends in eine potentielle Bull-Keil-Formation und das wiederum eröffnet eine ganz andere – eine deutlich bullischere -Lesart des Charts. Doch um diese Formation zu vervollständigen, müssen noch einige Voraussetzungen erfüllt werden. Die erste wurde bereits erfüllt, denn der Philadelphia Gold/Silver Index ist über die obere Begrenzung des potentiellen Keils ausgebrochen. Nun muss dieser Ausbruch noch Fahrt aufnehmen und wichtige Widerstände aushebeln, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen. Insbesondere gilt es, den Widerstand bei 98 Punkten aufzubrechen. Allerdings würde nur die Ausbildung neuer Hochs das Chartbild final klären. Bis dahin bleibt vieles Interpretationssache. Rücksetzer spielen sich nun idealerweise oberhalb von 90 Punkten ab. In jedem Fall ist die Ausbildung neuer Bewegungstiefs unterhalb von 86 Punkten zu vermeiden. Geht der Index dennoch darunter, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. […]“



Der Index konnte zuletzt den Bereich der 38-Tage-Linie verteidigen. Gleichzeitig hielt er sich damit auch von der „heißen Zone“, den Bereich um 86 Punkte, fern. Darunter sollte es aus unserer Sicht nicht mehr gehen, um nicht doch noch Korrekturwellen zu provozieren. So weit, so gut. Auf der Oberseite klemmt es aber noch. Der Index bildete zuletzt ein Verlaufshoch bei 96 Punkten aus. Der so wichtige Ausbruch über die Marke von 98 Punkten blieb aus. Nach einem kurzen Rücksetzer hat sich der Philadelphia Gold/Silver Index wieder an den Bereich von 96 Punkten herangearbeitet. Doch offenkundig handelt es sich dabei um die sprichwörtlich harte Nuss, die der Index knacken muss. Und dann würde ja noch mit der Marke von 98 Punkten gleich die nächste Bewährungsprobe warten.

Kurzum: Neuer Schwung muss her! Die aktuelle Konstellation im Philadelphia Gold/Silver Index offeriert unserer Meinung nach aber weiterhin die Möglichkeit, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen könnte. Es warten jedoch einige Widerstände. Neben den bereits benannten Marken bei 96 und 98 Punkten ist es der Bereich des 52-Wochen-Hochs bei 102 Punkten, der letztendlich geknackt werden muss… Auf der Unterseite sollte das Hauptaugenmerk weiterhin auf den Bereich von 86 Punkten gelegt werden. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.