HANDELSKONFLIKT TREIBT GOLDPREIS HIN UND HER

Goldpreis knapp unter 1.470 US-Dollar. Einigung eines Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China wohl eher im neuen Jahr.

Momentan werden die Aktienmärkte und auch der Goldpreis hauptsächlich vom Handelskonflikt zwischen den USA und China richtungslos hin und her getrieben. Auf hoffnungsvolle Meldungen über eine baldige Unterzeichnung eines Teil-Handelsabkommen folgen wieder einmal enttäuschende Nachrichten. Die Unruhen in Hongkong sorgen zusätzlich für Spannungen zwischen den beiden Ländern. Heute Abend wird wahrscheinlich das vom US-Kongress einstimmig beschlossene Hong Kong Human Rights and Democracy Act dem US-Präsidenten Donald Trump zur Unterschrift vorgelegt. Kaum wurde das Gesetz verabschiedet, kam auch prompt eine Reaktion aus Peking. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums bezeichnete das Gesetz als falsche Entscheidung und drohte mit starken Gegenmaßnahmen. Profitieren konnte davon zunächst der Goldpreis, der am heutigen Handelstag bis auf 1.475 US-Dollar anstieg. Seit Eröffnung der Wallstreet ist der Goldpreis jedoch auf dem Rückzug und notiert gegen 17:30 Uhr MEZ mit einem Abschlag von 0,4 Prozent bei 1.467 US-Dollar je Feinunze. Weitere Informationen finden Sie hier.

