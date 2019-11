Die Konsolidierung des Goldpreises hat auch die Aktien der Goldproduzenten im Griff. Beleg hierfür ist die aktuelle, sehr zögerliche Entwicklung von Barrick Gold. Trotz dieser zurückhaltenden Entwicklung in den letzten Handelstagen und –wochen, sehen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht weiterhin in einer sehr aussichtsreichen Position…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 31.10. hieß es u.a. „[…] Ausgehend vom September-Hoch bei 20,0 US-Dollar trat die Aktie in eine Konsolidierung ein. Den bisherigen Verlauf kann man in das Korsett einer bullischen Keil-Formation pressen. Mit bullischen Keil „kennt“ sich die Aktie bekanntermaßen aus. Die veritable Rally, die Ende Mai dieses Jahres startete, hatte ihren Ursprung in einem bullischen Keil, der damals regelkonform über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst wurde. In der aktuellen Gemengelage sollte man aber nicht eine ähnliche Bewegung erwarten, doch allein bis zum Hoch bei 20,0 US-Dollar würde sich ansehnliches Potential bieten. Um das Thema bullischen Keil weiter voranzutreiben, dürfen die 16,0 US-Dollar (idealerweise die 16,5 US-Dollar) nun aber nicht signifikant unterschritten werden, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich und die Aktie muss auf der Oberseite wichtige Widerstände knacken. Vor allem der Bereich 18,4 US-Dollar bis 18,8 US-Dollar ist hier zu nennen.“



In der Folgezeit entwickelte sich die thematisierte Keil-Formation weiter. Innerhalb des Keils kam es zum Test der 16,0 US-Dollar-Marke. Dass dieser erfolgreich verlief, hielt die Aktie im Spiel. Sie drehte wieder nach oben ab, legte seitdem aber nur leicht zu. So richtig läuft es noch nicht mit dem Ausbruch aus dem bullischen Keil.

Die 16,0 US-Dollar haben durch den jüngsten Test noch einmal an Relevanz gewonnen, so dass sie nun nicht mehr unterschritten werden sollten. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Trotz der Bemühungen der Aktie, den Keil über dessen Oberseite (und damit regelkonform) zu verlassen, gilt es festzuhalten, dass da noch mehr Zug reinkommen muss. Die Rückeroberung der Widerstände bei 18,4 US-Dollar und 18,8 US-Dollar hat weiterhin oberste Priorität; zumindest unter dem bullischen Aspekt.