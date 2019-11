Aurelius platziert Anleihe - Aufstockung auf 200 Millionen Euro möglich

Die Beteiligungs-Gesellschaft Aurelius meldet die Platzierung einer Anleihe. Emittiert wurde das Wertpapier zunächst mit einem Volumen von 75 Millionen Euro, kann aber bis auf 200 Millionen Euro aufgestockt werden. Der Zinssatz der Fünfjahresanleihe liege in Höhe des 3-Monats-Euribor und bei mindestens 0 Prozent, so das Unternehmen am Donnerstag. Emittent der Anleihe ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Konzerns, die ...