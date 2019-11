GK Software legt vorläufige Neunmonatszahlen vor - Prognose bestätigt

GK Software hat am Donnerstag vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2019 vorgelegt. Den Umsatz habe man um 6,5 Prozent auf 79,73 Millionen Euro gesteigert, so das Unternehmen. „Diese Entwicklung wurde wesentlich durch eine Erhöhung des Umsatzes im Kerngeschäftsfeld GK/Retail erreicht, der sogar um 9,3 Prozent angestiegen ist”, so GK Software, die unter anderem auf die Gewinnung neuer Kunden verweist. Auf EBITDA-Basis ...