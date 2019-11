Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Handelsabkommen zwischen der EU und Singapur tritt heute (Donnerstag) in Kraft, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Das Abkommen wird den Handel ankurbeln und den Unternehmen, Landwirten, Arbeitnehmern und Verbrauchern auf beiden Seiten zugutekommen", sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström. [ mehr