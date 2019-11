Paion hat die Zulassung von Remimazolam in der EU beantragt. In etwa einem Jahr dürften die EU-Behörden eine Entscheidung verkünden. Die Experten von FMR rechnen damit, dass Remimazolam in Europa im Jahr 2021 auf den Markt kommen wird. Auch in den USA, China und Japan laufen derzeit Zulassungsprozesse für Remimazolam. In diesen Ländern dürfte es im kommenden Jahr ebenfalls eine Entscheidung geben. Vor allem die US-Entscheidung ...