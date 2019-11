Obwohl sich der Kurs am Donnerstagmorgen ein wenig erholen konnte, befindet sich die VW-Aktie noch immer in einer Korrektur. Diese hat begonnen, nachdem die Aktie am 7. November bei 184,32 Euro ein neues Hoch erreicht hat. Da der Anstieg seit Anfang Oktober ausgesprochen steil verlief und der Aktienkurs bislang noch nicht sehr stark nachgegeben hat, kann durchaus mit einer Fortdauer ... Weiterlesen