Gestern hat The Social Chain eine Kapitalerhöhung angekündigt. Heute kommt die Erfolgsmeldung. Alle angebotenen Aktien werden platziert. Die Kapitalerhöhung war „substanziell überzeichnet“, so die Berliner. Insgesamt gehen somit rund 904.000 neue Aktien an Investoren. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 17,50 Euro. Dieser Preis wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ermittelt. Somit errechnet sich ein ...