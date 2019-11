Die Aurubis-Aktie vollzieht in dieser Woche eine nervenaufreibende Berg- und Talfahrt. Am Dienstag vermochte der Kurs in der Spitze bis auf 49,40 Euro anzusteigen und damit das am 7. November bei 48,57 Euro ausgebildete Hoch klar zu überwinden. Wer nun gedacht hatte, die Bullen hätten damit den Startschuss zu einer Fortsetzung der Rallye gegeben, sah sich am Mittwoch noch bestätigt, ... Weiterlesen