Red Pine Exploration identifiziert drei neue Goldzonen!

Red Pine Exploration (0,04 CAD | 0,02 Euro; CA75686Y4058) treibt auch in diesem Herbst die Exploration des Wawa-Goldprojekts voran. Historisch gab es hier acht Goldminen, die in den vergangenen 100 Jahren in Betrieb waren. Acht goldtragende Strukturen hat man selbst bereits identifiziert und für zwei Vorkommen auch schon Ressourcenschätzungen vorgelegt. Kumuliert kommt man auf 701.000 Unzen Gold, wobei etwa ein Drittel bereits in der höheren Kategorie „indicated“ zu verorten ist (ausführlich hier).

Drei neue Goldzonen rund ums Surluga-Vorkommen

Nun konnte man unerwartet drei weitere Goldzonen entdecken und stieß auf eine hochgradige Mineralisierung. Das zeigen jedenfalls die neuesten Bohrergebnisse. So identifizierte man die drei Goldzonen in der Nähe des bestehenden Surluga-Vorkommens; östlich, westlich sowie darunter. Zu den HIghlights zählte dabei ein Bohrloch mit 2 g/t Gold über 11,28 Meter, inklusive eines Abschntts von 3,15 Metern mit 6,13 g/t Gold. Die Nähe der Mineralisierung zu Surluga zeige, dass sich das Vorkommen nicht nur in die Tiefe, sondern auch lateral fortsetze, so CEO Quentin Yarie. Ausführliche Daten zur Neuentdeckung finden Sie an dieser Stelle.

Aktieninfo Red Pine Exploration:

Börsenkürzel TSX-V: RPX

ISIN: CA75686Y4058

Aktienkurs: 0,03 CAD | 0,02 Euro

Börsenwert: 14,4 Mio. CAD

Ausstehende Aktien: 369,2 Mio.

Ausstehende Aktien (voll verwässert): 478,5 Mio.

Relevante Anteilseigner: Management (14%), Goodman & Company (2,4%), US Global (2,6%), Mackenzie Investments (3,4%), IG Investment Management (1,0%)

Weitere Informationen zu Red Pine Exploration sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter www.redpineexploration.com

