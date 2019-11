Bereits seit Sommer 2012 herrscht beim Währungspaar Euro zur schwedischen Krone ein intakter Aufwärtstrend , der das Paar von 8,1750 SEK auf ein bisheriges Verlaufshoch von 10,9338 SEK aufwärts gedrückt hatte. Doch der untergeordnete Aufwärtstrend bestehend seit dem Jahreswechsel 2018/2019 wurde vor einigen Wochen unmissverständlich gebrochen, anschließend folgte ein ausgesprochen volatiler Kampf um die weitere Richtung. Diese kristallisiert sich jetzt zunehmend auf der Unterseite heraus, was die zahlreichen Dochte auf der Oberseite der letzten Wochen Kerzen sehr gut belegen. Ein Ende des übergeordneten Aufwärtstrendkanals ist zwar noch lange nicht in Sicht, dafür aber könnte sich eine ausgeprägte Topformation im Bereich der diesjährigen Hochs breitmachen. Ein Engagement bietet für kurz- sowie auch mittelfristig orientierte Anleger nun gute Handelsansätze.

Um nicht einem Fehlsignal bei EUR/SEK zu unterliegen, sollte ein Short-Engagement mit einem Ziel bei 10,3820 SEK erst unterhalb der Kursmarke von 10,6093 SEK in Betracht gezogen werden. Dieses Niveau stellt nämlich das minimale Korrekturziel der vorausgegangenen Erholungsbewegung dar und bietet über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE2VSE eine potenzielle Renditechance von glatt 100 Prozent. Anschließend müsste die Sachlage aber erneut geprüft werden. Bullische Ansätze bei EUR/SEK ergeben sich hingegen erst oberhalb eines Niveaus von 10,8552 SEK. In diesem Fall bestünde anschließend eine direkte Anstiegschance zurück zu den Jahreshochs von 10,9338 SEK. Ab der runden Marke von 11,0000 SEK sollten jedoch wieder zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden.

EUR/SEK (Wochenchart in SEK) Tendenz: