Ralph Lauren - Luxuskonzern mit Pullback bis zu interessanter Location - Gap-Close als Einstiegschance?

Falls die Bullen beim Gapclose das Ruder übernehmen bietet sich hier eine Top-Chance!

Symbol: RL ISIN: US7512121010

Rückblick: Die Ralph Lauren Corp ist ein Luxus-Modehersteller mit Hauptsitz in New York City. Bereits 1967 vom gleichnamigen Gründer aufgebaut, erlangte der Konzern früh große Bekanntheit durch das aufgestickte Zeichen eines reitenden Polospielers auf deren Poloshirts. Heute arbeiten 13.000 Mitarbeiter daran, Mode- und Accessoiresartikel für die mehr als 150 eigenen Shops und 500 Shop-in-Shops weltweit zu kreieren und zu produzieren. Charttechnisch konnte die Aktie nach den letzten Quartalszahlen einen Sprung über den MA200 vollziehen, diesen jedoch nicht halten. Trotz der guten Geschäftszahlen konsolidierte die Aktie in den letzten 2 Wochen seit der Veröffentlichung, erreicht nun aber ein sehr interessantes Rücksetzungsniveau bestehend aus letztem Trendverlaufshoch, Gapclose und dem steigenden EMA 50 auf Tagesbasis.