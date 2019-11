Die Kryptowährung Bitcoin bewegt sich seit Wochen nur in eine Richtung: abwärts. Aktuell erreichen die Notierungen das Tief vom Oktober. Werden die Käufer hier zugreifen oder bricht der Support?

Ein Blick auf den Tageschart lässt erahnen, was dem Bitcoin droht, wenn die Supportzone bei rund 7.300 USD nachhaltig fallen sollte. Ein Crash bis in den Bereich 6.100 bis 5.850 USD wäre sehr wahrscheinlich. Ein Zwischenziel wartet bei ca. 6.900 USD. Um dieses bearishe Szenario abzuschütteln muss ein Sprung über die 7.680er und anschließend über die 7.780er Marke her. Und zwar so schnell wie möglich.

Gelingt dies, wäre der Wiedereintritt in die alte Range geschafft, was den Käufern Zeit für ein Kräftesammeln ließe, um die vor ihnen liegenden Hürden anzupacken. Mittelfristig bullish wird der Chart erst, wenn die Hürde bei 9.100 nach oben geknackt wird.

