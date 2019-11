5 Top-ETFs für das Gesundheitswesen

Und, klar: Wo viel Geld ausgegeben wird, da gibt es Chancen für Investoren. Sicherlich kann man einzelne Gesundheitstitel kaufen, aber viele Anleger bevorzugen die auf das Gesundheitswesen ausgerichteten Exchange Traded Funds (ETFs), mit denen man auf einmal einen ganzen Strauß an Aktien kaufen kann. Aber man will nicht irgendeinen ETF im Gesundheitswesen kaufen. Schauen wir doch mal, was man über die wichtigsten ETFs im Gesundheitswesen wissen muss und warum sich hier die Investitionen tatsächlich lohnen können.

Das Gesundheitswesen ist ein riesiger Markt. Im Jahr 2017 beliefen sich die Ausgaben allein in den USA auf 3,5 Billionen USD – fast 18 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes, was dem Gesamtmarktwert aller produzierten Produkte und Dienstleistungen entspricht. Die weltweiten Ausgaben beliefen sich auf über 7,7 Milliarden USD. Bis 2022 werden die weltweiten Ausgaben mindestens 10 Billionen USD erreichen, wie Deloitte herausgefunden hat.

Warum das Gesundheitswesen gerade ein heißer Sektor ist

Der wahrscheinlich wichtigste Trend, der hinter dem Wachstum im Gesundheitswesen steckt, ist die weltweit alternde Bevölkerung. In den USA werden rund 10.000 Menschen aus der Generation der Babyboomer jeden Tag 65 Jahre alt. Bis 2030 werden alle 61 Millionen US-Babyboomer mindestens 65 Jahre alt sein. Bis 2034 werden die Amerikaner 65 und älter zum ersten Mal in der Geschichte der USA die Zahl der unter 18-Jährigen übertreffen, wie eine Studie des U.S. Census Bureau besagt.

In Europa ist bereits jeder vierte Einwohner mindestens 60 Jahre alt. Niedrigere Geburtenraten in Europa bedeuten, dass die Bevölkerung noch schneller altern wird als in den USA. In Asien sieht es ähnlich aus, wobei ein Bericht der Vereinten Nationen besagt, dass „alle Länder in Asien und im Pazifikraum in einem beispiellosen Tempo alt werden“.

Mit zunehmendem Alter der Menschen ist es wahrscheinlicher, dass sie Gesundheitsdienstleistungen benötigen. Und bei steigender Nachfrage sollten Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen zur Lösung von Gesundheitsproblemen für alternde Menschen anbieten, davon profitieren.

Darüber hinaus werden bedeutende Fortschritte im Gesundheitswesen erzielt und neue Technologien dürften ein enormes Wachstum für zukunftsweisende Unternehmen generieren.

So entwickeln Arzneimittelhersteller neue Ansätze, die die Behandlung von Krankheiten revolutionieren könnten. Der Einsatz der personalisierten Medizin, bei der die genetische Information des Einzelnen zur Bestimmung der geeigneten Therapie herangezogen wird, nimmt an Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für die Krebsbehandlung, wo Hunderte von Immuntherapien, die das körpereigene Immunsystem zur Krebsbekämpfung nutzen, klinisch getestet werden, wobei mehrere Immuntherapien bereits auf dem Markt sind. Biotechs und Pharmaunternehmen nutzen sogar die Genaufbereitung, um seltene genetische Krankheiten zu heilen, die in der Vergangenheit keine wirksame Behandlung zur Verfügung hatten.