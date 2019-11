Kann die Wirecard-Aktie wieder die Marke von 120 Euro überwinden, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Wegen ihrer starken Kursschwankungen innerhalb kürzester Zeit eröffnet die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) kurzfristig agierenden Tradern hervorragende Renditechancen. Um mit Long- oder Short-Hebelprodukten Erträge im hohen zweistelligen oder sogar dreistelligen Bereich zu erzielen, benötigen Anleger keineswegs die massiven Kursschwankungen vom Jahresanfang 2019, als die Aktie von 166 Euro auf 90 Euro abstürzte und kurz danach wieder auf 120 Euro notierte.

Als am 20.11.19 wieder Zweifel an den Bilanzpraktiken von Wirecard auftauchten, sackte der Aktienkurs trotz einer sofortigen Entgegnung des Unternehmens auf die Vorwürfe um 7,5 Prozent ab, konnte die Verluste bis zum Handelsschluss aber wieder auf 3,30 Prozent reduzieren. Mit Long-Hebelprodukten auf die Wirecard-Aktie können Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau im Bereich von 123,40 Euro ansteigt, auf dem sie zuletzt am 6.11.19 gehandelt wurde.