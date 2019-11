Unser Rohstoffexplorer der Extraklasse, U.S. Gold Corp (WKN: A2DTZJ Symbol: USAU), hat gestern veröffentlicht, dass die Unternehmenswebsite um einen Abschnitt zum Maggie Creek-Explorationsprojekt erweitert wurde.

unser Rohstoffexplorer der Extraklasse, U.S. Gold Corp (WKN: A2DTZJ Symbol: USAU), hat gestern veröffentlicht, dass die Unternehmenswebsite um einen Abschnitt zum Maggie Creek-Explorationsprojekt erweitert wurde.

Mit der Akquisition von Orevada und der Option, bis zu 70% der Maggie Creek-Liegenschaft zu erwerben, erhält U.S. Gold sein zweites vielversprechendes Explorationsprojekt im Carlin-Trend in Nevada.

Neue Liegenschaft direkt neben den großen Goldminen von Newmont Mining!

Quelle: Unternehmenspräsentation U.S Gold

Das Maggie Creek Projekt liegt am östlichen Rand des Lynn-Carlin-Windows neben Newmonts 26-Millionen-Unzen Gold Quarry Mine. Eine weitere Newmont Lagerstätte (Rainbow) befindet sich unmittelbar südlich der Maggie Creek-Projektgrenze.

Die jüngsten Entdeckungen in Carlin (Leeville) und Gold Quarry (Chukar) belegen das Potenzial für hochgradige Lagerstätten in der Tiefe - die beim Maggie Creek Projekt größtenteils ungeprüft sind.

Auch die Betze-Post-Lagerstätte mit 41 Millionen Unzen und die Leeville-Carlin-Lagerstätte mit 15 Millionen Unzen liegen innerhalb des Distrikts.

Edward Karr, Präsident & CEO von US Gold Corp., kommentiert:



"Wir alle glauben, dass Maggie Creek ein bedeutendes Entdeckungspotential besitzt. Die zahlreichen Goldvorkommen innerhalb der klassischen Carlin-Struktur, die den größten Teil der Goldunzen im Carlin-Trend enthalten, sind offensichtlich.

Diese Strukturen sind Teil eines Vorkommens, die große Goldvorkommen fokussieren, welche nicht nur das Goldsteinbruchdepot einschließen, sondern auch die 41 Millionen-Unzen-Lagerstätte Betze-Post und die 15 Millionen-Unzen-Lagerstätte Leeville-Carlin liegen innerhalb des Bezirks. Wir wissen jetzt, dass die Beziehung zwischen Deichen und der Goldmineralisierung in Maggie Creek bisher historisch nicht gut verstanden wurde."

Weiter führt er aus:

„Die historischen Bohrungen in Maggie Creek waren mit einer mittleren Tiefe von nur 300 Fuß relativ flach. Alle wichtigen Erzzonen des Joint Ventures zwischen Premier Gold und Barrick Gold Corp. in South Arturo liegen jedoch dort, wo vertikale Deiche die Rodeo Creek-Formation in der Tiefe schneiden. Dies wird das Ziel unserer kurzfristigen Explorationspläne für Maggie Creek sein.