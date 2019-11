Effiziente Märkte?: So funktionieren die Finanzmärkte

Märkte reagieren in Sekunden auf politische Ereignisse oder nicht vorhersehbare Naturkatastrophen. Entstehen Renditen von Aktien daher auch aus Zufall? Dr. Wilhelm Berghorn gibt Antworten.

Kann man den Markt schlagen? Wer sich mit dieser Frage befasst, kommt an der klassischen Kapitalmarkttheorie nicht vorbei. „Alle Informationen aus der Vergangenheit sind in den Kursen verarbeitet“, lautet die Grundannahme dieser Theorie (Eugene Fama 1970). Jegliche Analyse von Nachrichten, Bilanzdaten oder auch Kursverläufen ist hiernach nutzlos. Der Wettbewerb an den Börsen sei so stark, dass Aktienpreise sofort auf neu ankommende Informationen reagierten und diese „effizient“ verarbeiteten.