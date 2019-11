Vectron Systems hat am Freitag Neunmonatszahlen für 2019 vorgelegt. Beim Unternehmen aus Münster ist der Umsatz von 19,2 Millionen Euro auf 17,5 Millionen Euro gefallen. Auf EBITDA-Basis bleibt das operative Ergebnis in den roten Zahlen, der Verlust konnte allerdings von 2,8 Millionen Euro auf 1,6 Millionen Euro gesenkt werden. Erst im kommenden Jahr will man wieder profitabel arbeiten.„In den ersten drei Quartalen 2019 hatte ...