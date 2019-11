Aves One hat am Freitag Neunmonatszahlen für 2019 gemeldet. Der Umsatz sei von 50,4 Millionen Euro auf 85,8 Millionen Euro gestiegen, so das Hamburger Unternehmen. Vor Steuern konnte der Gewinn von 2,6 Millionen Euro auf 8,9 Millionen Euro erhöht werden. Das Asset-Portfolio wurde von 821 Millionen Euro auf 918 Millionen Euro ausgebaut. „Wir liegen voll im Plan, unsere Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 zu ...