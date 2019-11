US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Händler nannten durchwachsene Konjunkturdaten aus Europa und zweischneidige Nachrichten zum amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt als Gründe. Wirtschaftsdaten aus den USA stehen erst im Handelsverlauf zur Veröffentlichung an.

Konjunkturdaten aus der Eurozone und Großbritannien zeichneten kein klares Bild. In der Eurozone hellte sich die Stimmung in der angeschlagenen Industrie etwas auf, während sie sich im bislang überwiegend stabilen Servicesektor eintrübte. In Großbritannien trübte sich die Unternehmensstimmung auch aufgrund der großen Unsicherheit vor den Parlamentswahlen deutlich ein.