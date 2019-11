48,5 USD im Blick behalten

Solange das Papier von Morgen Stanley grob oberhalb der Marke von 48,50 US-Dollar notiert, können auf kurzfristiger Basis Kursgewinne in den Bereich des Widerstandes um 52,00 US-Dollar abgeleitet werden. Darüber könnte die Aktie sogar an 55,35 US-Dollar weiter zulegen und sich merklich an ihre Jahreshochs aus 2018 herantasten. Dabei könnte man durchaus ein direktes Long-Engagement in Erwägung ziehen. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch wegen der zu erwartenden Volatilität das Niveau von zunächst 46,00 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht übersteigen. Ein Rückfall unter diese Marke würde unweigerlich zurück auf 44,60 US-Dollar abwärts führen, bei anhaltender Schwäche könnte sogar das Niveau des Aufwärtstrends um 41,40 US-Dollar angesteuert werden.