Wie gewonnen, so zerronnen. So könnte die Überschrift zur Entwicklung bei EUR/GBP in den letzten Monaten ebenfalls lauten. Jagte der Euro von Mai bis August dieses Jahres noch in eindrucksvoller Manier von 0,85 GBP auf über 0,93 GBP, so brauchte die Gemeinschaftswährung die gleiche Zeit, um diese Gewinne (nahezu vollständig) wieder abzugeben.

Maßgeblichen Anteil am Auf und Ab hat die Bewertung der Risiken in Bezug auf den Brexit. Vieles ist diesbezüglich weiterhin ungeklärt. Selbst hinter dem neuen Termin 31.01.2020 muss man noch ein Fragezeichen setzen. Ob es politische Klarheit nach den anstehenden Wahlen zum britischen Parlament gibt, ist ebenfalls offen. Mit anderen Worten: Das Thema dürfte noch bis auf Weiteres vor sich her köcheln und das Handelsgeschehen volatil gestalten. Einen weiteren Aspekt gilt es in Bezug auf die aktuelle Euro-Schwäche nicht außer Acht zu lassen. Die ultralockere Geld- und Zinspolitik der EZB dürfte auch nach Draghis Abschied bis auf Weiteres weitergehen. Die neue EZB-Präsidentin Lagarde hat kürzlich übernommen und dürfte bis auf weiteres „Draghis Erbe“ bewahren wollen (müssen)…

Aus charttechnischer Sicht dominieren die Verkaufssignale. Der Euro hat mit den 0,90 GBP, den 0,89 GBP und den 0,88 GBP wichtige Unterstützungen unterschritten und zudem seine 200-Tage-Linie bärisch gekreuzt. Der Anfang Oktober noch zu beobachtende Erholungsversuch nahm an den 0,90 GBP ein abruptes Ende und mündete schließlich in einer dynamischen Korrekturwelle. Ein Stabilisierungsversuch in der Range 0,86 / 0,865 GBP wurde kürzlich ebenfalls erfolglos abgebrochen, sodass nun die 0,85 GBP und damit eine massive Unterstützungszone im Fokus stehen. In diesem Bereich wurde im Frühjahr dieses Jahres eine Reihe markanter Tiefs ausgebildet.

ie Bewegung des Euro ist überverkauft. Das Potential etwaiger Erholungsversuche dürfte aber zunächst auf den Bereich 0,86 / 0,865 GBP beschränkt sein. Geht es dennoch darüber, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Gleiches gilt, sollte der Euro die aktuell im Feuer stehende Unterstützung um 0,85 GBP aufgeben müssen.