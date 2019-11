Aktienmarkt: Warum Anleger jetzt nur verlieren können 

Bullenmärkte entstehen im Pessimismus, wachsen mit Sorge (Wall of Worry), reifen im Optimismus und enden in Euphorie. Das sagte einmal John Templeton und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Da wir uns gerade jetzt in einer Phase der Euphorie befinden, sollte man sich um das Fortbestehen des Bullenmarktes Sorgen machen. Für ein Ende des Bullenmarktes fehlte nur noch ein Puzzlestück, die Euphorie. Jetzt haben wir sie. Sie zeigt sich, indem Anleger vollkommen irrational Kurse auf immer neue Höhen treiben – ohne irgendeine Untermauerung....

In den USA ist der fundamentale Trend ein Abwärtstrend. Das zeigt sich etwa anhand der Investitionen. Diese befinden sich auf dem Rückzug. Das Wachstum ist noch knapp positiv, doch der Trend zeigt klar nach unten (Grafik 1).