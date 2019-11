Schwedische Kronen-Bullen in Lauerstellung

Paris (www.aktiencheck.de) - Die schwedische Notenbank hat die Schwedische Krone (SEK) zum Euro zuletzt ein wenig gestützt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar hätten die Währungshüter den Leitzins Ende Oktober bei -0,25 Prozent belassen, doch hätten sie bereits für Dezember eine Anhebung der Zinsen in Aussicht gestellt. [ mehr