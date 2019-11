SUMMIQ startet am Montag der kommenden Woche in die „heiße Phase” des Börsengangs. Ab dem 25. November kann die Aktie des Betreibers von Solarenergie- und Windenergie-Anlagen gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist soll voraussichtlich am 5. Dezember 2019 enden. „Das Angebot umfasst 7,5 bis 10 Millionen neu ausgegebene, auf den Namen lautende Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung, mit dem Ziel eines Bruttoemissionserlöses von ...