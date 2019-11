XRP-KURS knickt ein

China geht gegen 39 illegale Krypto-Handelsplätze vor. Schlechte Nachrichten für XRP.

Am heutigen Handelstag müssen nahezu alle großen Kryptowährungen heftige Kursverluste hinnehmen. Die aktuellen Nachrichten aus China knüppeln die Kryptomärkte regelrecht runter. Laut der Shenzhen Special Zone Daily wird gegen 39 aus ihrer Sicht illegale Handelsplätze für digitale Währungen ermittelt, die angeblich im Zusammenhang mit einem Ponzi- und Kryptobetrug stehen. Seit 2017 ist der Handel mit Kryptowährungen in China illegal. Auch die Kryptowährung XRP, hinter der das US-Fintech Unternehmen Ripple steckt, kann sich dem Sog der negativen Kurse nicht entziehen. Dazu wurde bekannt, dass Ripples XRP-Token gemäß Elliptic, einem in London ansässigen Blockchain-Analyseanbieter, für illegale Transaktionen in Höhe von ca. 400 Millionen US-Dollar benutzt wurde. Elliptic hat mehrere 100 XRP-Konten identifiziert, die mit Diebstahl, Betrug und Verkauf gestohlener Kreditkarten in Verbindung stehen. Dementsprechend geht der XRP-Kurs heute auf Tauchstation und notiert gegen 17:30 Uhr MEZ bei 0,2316 US-Dollar - ein Minus von über 4 Prozent zum Vortag. Weitere Informationen finden Sie hier.

Haftungsausschluss:

Die beigefügten Informationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Redaktionen wider. Neben Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen erhalten, die durch GBE brokers Ltd. erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für vertrauenswürdig halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Diese Information stellt keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.