Kaum eine Debatte wird innerhalb Europas so stark und emotional geführt wie die um den Einsatz von Palmöl. Dabei geht es einerseits um die Frage der Abholzung von natürlichen Regenwäldern, um Flächenverbrauch, um den Einsatz von Palmöl als Beimischung zu Biofuels und um möglichen europäischen Protektionismus der kontinentalen Ölsaatenlandwirtschaft.

Das Schicksal der Ölpalme ist, dass sie rund um den Äquator wächst, also in einer Region, in der tropischer Regenwald gedeiht, in dessen Konkurrenz Palmölplantagen stehen.

Als größte Palmölproduzenten gelten Indonesien und Malaysia. Der Vorwurf von Umweltverbänden und Aktivisten, die Produktion von Palmöl vernichtet Regenwälder und damit die wichtigsten CO2 Speicher hat sich mittlerweile in den Köpfen der Konsumenten festgesetzt und zumindest in Deutschland, aber auch in Frankreich, gibt es eine breite Koalition von NGOs aber auch Bauernverbänden, die sich gegen die Verwendung von Palmöl aussprechen.

Inzwischen hat die Europäische Kommission einen sogenannten Palmöl-Bann verhängt. Die EU wird die Einfuhr von Biokraftstoffen im Rahmen ihrer Richtlinie über erneuerbare Energien im Zeitraum 2021 bis 2030 schrittweise einstellen. Argument der Kommission und der Verordnung ist, dass trägt der Palmölanbau zur Entwaldung und zu den Treibhausgasemissionen beiträgt. Er spielt eine Rolle beim Rippling-Effekt, bei dem ferne Wälder gerodet werden, damit Biokraftstoffpflanzen angebaut werden können, ein Prozess, der als indirekte Landnutzungsänderung bekannt ist. Aus diesem Grund hat die EU den Palmölanbau als eine „risk activity" eingestuft. Andererseits gilt die EU als zweitgrößter Exportmarkt für die produzierenden Länder Indonesien und Malaysia. Zehn bis 15 Prozent des weltweiten Palmölbedarfs werden in der EU verbraucht was insgesamt etwa 7,5 Millionen Tonnen jährlich entspricht.

Keinerlei Transfettsäuren in ungehörtestem Palmöl

Immer wieder gesundheitliche Argumente gegen Palmöl ausgesprochen. Doch per se ist vor allem ungehärtetes, nachhaltig angebautes Palmöl gesundheitlich unbedenklich und im übrigen aus vielen Lebensmitteln, aber auch aus der Medikamentenherstellung nicht wegzudenken. Das Pflanzenöl sorgt in vielen Lebensmitteln fьr die richtige Struktur und Konsistenz. Nachhaltiges und ungehärtetes Palmöl weist keinerlei Transfettsäuren auf. Es besteht zu etwa 50 Prozent aus gesättigten Fettsäuren, zu 40 Prozent einfach ungesättigten und zu zehn Prozent aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Damit ist Palmöl im Vergleich zu anderen Fetten reicher an ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die für die Gesundheit des Menschen eine wichtige Rolle spielen.