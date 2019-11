Die CDU versucht, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Aber da, wo der Schopf sein soll, wächst nichts. Sie beschwört die starke Mitte – also die Leere in sich selbst. I. Es ist ein Parteitag der Verlogenheit. Verlogen, weil jeder Redner betonen muss, dass es nur um Sachfragen gehen darf. Doch immer,

Der Beitrag Ende der Debatte. Über die Realitätsverweigerung der CDU erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Wolfgang Herles.