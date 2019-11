Nach der Schussfahrt folgte die kräftige Erholung. Mit Blick auf die zuvor erlittenen Kursverluste waren die jüngsten Gewinne nur der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. Dass die Nervosität offenkundig noch nicht aus dem Sektor gewichen ist, zeigte der Handel am Freitag einmal mehr. Es steht zu befürchten, dass es in der nächsten Zeit weiter ein volatiles Hin und Her bei den Cannabis-Werten geben wird.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Aurora Cannabis vom 19.11. hieß es u.a. „[…] Die Aktie ging auf Talfahrt und entfernte sich hierbei immer weiter von den ehemaligen Unterstützungen bei 5,0 CAD und 4,6 CAD. Mit aktuell 3,00 CAD (per Schlusskurs 18.11.) hat die Aktie bereits Kurs auf den nächsten relevanten Unterstützungsbereich zwischen 2,7 und 2,0 CAD gesetzt… Um für charttechnische Entlastung zu sorgen, muss die Aktie über die 5,0 CAD laufen.“