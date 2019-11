Unser Short in Ethereum läuft wie geschnitten Brot. Am Freitag gelingt es den Bären den Markt auf Kurse unterhalb der $140 Marke zu drücken. Unser Shorttrade befindet sich damit über 20% im Plus und erste Teilgewinne konnten bereits realisiert werden.

Es kommen nach den laufenden Korrekturen äußerst spannende Longeinstiegs-Zeiten auf uns zu und die Bewegungen sollten jetzt genau verfolgt werden. Wir dürfen dabei betonen das wir 8 von 9 der letzten Trades zwei bis hohe dreistellige Gewinne eingefahren hatten mit exakt der gleichen Strategie. Warum sollte es diesmal also nicht funktionieren?

Wir hatten bereits vor Wochen immer wieder unsere Zweifel zum Ausdruck gebracht, dass auf Basis dieser Struktur ein nachhaltiger Kursanstieg passieren kann. Wir erwarten in Ethereum weiterhin neue Tiefs und lassen unsere Shortposition weiterlaufen.

In der gestrigen Kurznachricht hatten wir 25% der Gewinne realisiert, der Rest bleibt auf dem Einstieg abgesichert. Für die Bullen sehen wir hier aktuell kaum eine Chance, für eine nachhaltige Trendwende zu sorgen. Das Höchste der Gefühle wäre ein korrektiver Anstieg in Welle alt.(b) in Pink, in deren Anschluss aber wiederum Kurse im $130 Bereich auf dem Plan stünden.

