Abschreiben kann man sie weiterhin nicht, die Gegenbewegung in den Metallen. Gold kämpft weiter gegen eine direkte Fortsetzung des Ausverkaufes unter $1446 an. Damit bleibt die Erwartung intakt, dass wir binnen der nächsten Tage, eine Erholung in den Bereich von $1483 bis $1500 bewerkstelligen können.

An dieser Erwartung ändert sich auch zum Wochenschluss nichts. Gelingt dieser Schritt, nehmen wir dies wie angekündigt zum Anlass den Markt zu shorten. Auf der Unterseite bleiben die $1417 für uns das Ziel, ehe hier nochmals mit einer Aufwärtsbewegung gerechnet werden kann.

DAX mit festem Hebel folgen [Werbung] Ich erwarte, dass der DAX steigt... +25 +50 +95 Ich erwarte, dass der DAX fällt... -25 -50 -132 Verantwortlich für diese Werbung ist die Deutsche Bank AG. Die Wertpapierprospekte und Basisinformationsblätter zu diesen Produkten erhalten Sie über www.xmarkets.db.com. Disclaimer