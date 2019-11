Börse Daily am Sonntag mit DAX, SAP, HeidelbergCement, Deutsche Bank, Puma, Morgan Stanley, Apple

die Aktie von Hochtief befindet sich seit Wochen in einem steigenden Trendkanal. Am 12. November wurde mit 115,90 Euro das bisherige Verlaufshoch innerhalb dieses Trendkanals erreicht. In der Folge drehte das Papier an der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten ab. Die Aktie befindet sich seitdem in einer normalen Abwärtskorrektur, aber weiterhin im übergeordneten Aufwärtstrend.

Diese Abwärtskorrektur könnte sich noch bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei aktuell 106,50 Euro ausdehnen. Im unteren Bereich sollte die Aktie ihre Korrektur beenden und wieder nach oben abdrehen. Es bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung im unteren Bereich zwischen 108,50 Euro und 106,50 Euro an. Das Kursziel wäre im oberen Trendkanalbereich um 119 Euro zu sehen.