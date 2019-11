Der Mann am Flughafen Beirut hatte eine Laune, als habe er die letzten vier Stunden auf dem billigsten Platz einer Air Sijada-Maschine gehockt (Sijada = Teppich), eingezwängt zwischen übergewichtigen Muttis mit schreienden Babys. Dabei ist er in einem geräumigen Lear-Jet in der Hauptstadt des Libanon eingeschwebt, die ihn mit gefälligen 19 Grad empfängt. Aber der

Der Beitrag Blackbox KW 47 – Abschiebung erster Klasse erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stephan Paetow.