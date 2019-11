Bet at home: Sportwetten-Anbieter extrem günstig!

Bei thyssenkrupp ist einiges schief gelaufen: die Abenteuer in Brasilien und in den USA sowie die geplatzte Fusion mit Tata sind nur die Spitze des Eisbergs. Das Unternehmen ist ein Sanierungsfall.

Rückblick: Trotz guter Fundamentalzahlen beträgt der Kursrückgang im vergangen Halbjahr mehr als 26 Prozent. Zuletzt waren aber wieder höhere Tiefs und höhere Hochs zu verzeichnen, so dass die Aktie tendenziell eine Trendwende starten könnte.

Chart vom 22.11.2019 Kurs: 46,48 EUR Meinung:

Meine Expertenmeinung zu ACX1: Bet at home bietet neben Wetten auf Fußball, Handball & Co. auch Onlinespiele wie Poker und Roulette an. Es gehört zu den führenden Unternehmen der Branche. Das Wertpapier ist mit einem KGV von 9,86 extrem günstig bewertet. Bei Betrachtung eines mehrjährigen Chartbildes fällt auf, dass in der Zone bei 45 EUR deutlich Unterstüzungslinien zu finden sind. Mit etwas Rückenwind vom Markt könnte Bet at mit einem phänomenalen Turnaround durchstarten.

Mögliches Setup: Die sich zwischen 48 und 45 EUR ausbildende Basis könnte sich noch weiter verschmälern. Der Trigger zum Einstieg und der Stopp Loss sollten dann knapp außerhalb dieser Marken platziert werden. Mit den Quartalszahlen am 9. März 2020 kommen wir vor erst nicht ins Gehege, so dass wir auch für einen längeren Swingtrade ausreichend Spielraum haben.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ACX1.

