Nachdem es zwischenzeitlich durch die Rückeroberung der 13,0 Euro unter charttechnischen Aspekten zu einer Entspannung der Lage kam, wurde dieser durch das schwache fundamentale Umfeld der Boden wieder entzogen. Aktuell steht der psychologisch wichtige Bereich von 10,0 Euro im Fokus. Man darf gespannt sein, wie die Aktie kurstechnisch reagieren wird, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass sie unter die 10,0 Euro abtaucht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 28.10. hieß es u.a. „[…] Den Ausbruch über die 13er Marke gilt es zu thematisieren. Mit aktuell 13,2 Euro konnte der Wert bereits ein wenig an Höhe gewinnen. Die nächsten wichtigen Widerstände befinden sich bei 14,0 und 14,5 Euro. Sollte es über die 14,5 Euro gehen, wäre das ein starkes Signal, stünde dann auch der im April dieses Jahres installierte Abwärtstrend (grün dargestellt) zur Disposition. Kurzum: Die 13,0 Euro wurden überschritten. Nun muss sich zeigen, was dieses Kaufsignal wert ist. Die Aktie hat nun Luft, um bis in den Bereich von 14,0 Euro vorzustoßen. Ob sie das vorhandene Potential ausschöpfen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin wurde etwas Druck von der Unterstützung bei 12,0 Euro genommen.“

Das Kaufsignal konnte sich nicht wirklich entfalten. Die 14,0 Euro blieben unerreicht. Der Wind drehte aufgrund der zurückgeschraubten Erwartungen des Unternehmens für das Jahr 2019 wieder. Die 12,0 Euro wurden pulverisiert. Es kam weiterer Verkaufsdruck auf. Aktuell stehen die 10,0 Euro sozusagen im Feuer. Aus charttechnischer Sicht würde erst eine Rückeroberung der 12,0 Euro für Entlastung sorgen. Die Frage bleibt nur, woher die Aktie mit Blick auf die aktuelle Gemengelage die Kraft dafür hernehmen soll...