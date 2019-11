Nach einem Rücksetzer in der ersten Hälfte der letzten Handelswoche drehte WTI Oil im weiteren Wochenverlauf wieder nach oben ab und beendete die Woche schließlich im Dunstkreis des aktuell relevanten Widerstandsbereiches. Damit ist für die neue Handelswoche die Aufgabenstellung klar umrissen. WTI Oil muss sich deutlich von den 58,0 US-Dollar absetzen.

Unter fundamentalen Aspekten bietet sich weiterhin ein ambivalentes Bild. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist trotz vermeintlicher Fortschritte nach wie vor ungelöst. Die Verfassung der US-Ölindustrie ist mit robust nur unzureichend beschrieben. Zudem „stören“ immer wieder schwache Konjunkturdaten. Wobei allerdings einige der am Donnerstag und Freitag in den USA veröffentlichten Daten durchaus positiv überraschen konnten und so für Rückenwind am Ölmarkt sorgten. Neben dem Philadelphia Fed Herstellungsindex vom Donnerstag sind diesbezüglich vor allem die Freitagsdaten (Markit PMI Herstellung, Markit PMI Dienstleistungen sowie die Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters/Uni Michigan)) zu benennen.



Die am Mittwoch veröffentlichten Daten der EIA für die Woche zum 15.11. fielen durchwachsen aus. Der Aufbau der US-Rohöllagerbestände setzte sich zwar fort, fiel aber nicht ganz so dynamisch aus, wie zuvor erwartet bzw. befürchtet wurde. Allerdings bewegte sich die US-Rohölproduktion mit 12,8 Mio. bpd weiterhin auf dem bisherigen Jahresrekordniveau.

Die zentrale Unterstützung sehen wir unverändert im Bereich 52,5 US-Dollar bis 50,5 US-Dollar. Geht es darunter, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite hat sich mit der Zone 57,5 / 58,0 US-Dollar (inkl. der 200-Tage-Linie) ein massiver Widerstand herauskristallisiert. Mit dem Bereich 60,0 / 61,0 US-Dollar würde dann die nächste charttechnische Herausforderung warten.