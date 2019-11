Netflix - Comeback des Streamingdienstes!

Bottom-Fishing Tradingstrategie



Symbol: NFLX ISIN: US64110L1061

Rückblick: Netflix war lange Zeit der Gewinner der Umstellung von klassischem Fernsehen auf Streaming-Dienste. Den Streaming-Kunden geht es um die Qualität der Inhalte. Genau hier hat Netflix nun aber massive Konkurrenz von Apple und Walt Disney bekommen, die nun mit ihren eigenen Streaming-Diensten am Markt sind. Bei der Veröffentlichung der Q2-Zahlen im Juli, enttäuschte Netflix beim Nutzerwachstum. Die Aktie stürzte um 10 Prozent ab und fiel in der Folge bis fast 250 USD. Nun versucht der Streaming-Dienst die Bodenbildung und konnte die wichtige Hürde bei 300 USD bereits zurückerobern. Die Bottom-Fishing Strategie eignet sich hervorragend für einen Einstieg in Aktien, die stark abgestraft wurden und sich danach wieder nach oben arbeiten.