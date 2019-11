Kryptowährungen sind aus den Schlagzeilen verschwunden, die Euphorie lange gewichen. Doch es gibt sie noch. Und es ließ sich mit ihnen dieses Jahr gutes Geld verdienen. Zumindest wenn Anleger auf die richtigen Währungen setzten.

Seit Jahresanfang sind die meisten Kryptowährungen im Plus. Hat der Bitcoin rund 120 Prozent zugelegt. 120 Prozent sind ein Wert, der so gut wie alle anderen Anlagen in den Schatten stellt. Binance Coin mit plus 224 Prozent oder auch Chainlink mit einem Plus von gleich 841 Prozent stechen noch heraus, dann aber wird es unter den einigermaßen großen Währungen, die eine Milliarde US-Dollar an Marktkapitalisierung schaffen oder zumindest in die Nähe kommen, schon weniger ergiebig.

Litecoin schaffte ein Plus von fast 80 Prozent, Bitcoin Cash und Bitcoin SV als Ableger des Bitcoin liegen mit plus 55 und plus 29 Prozent gut im Rennen, Ethereum schaffte gut 28 Prozent. Eos mit 26 Prozent und Monero mit 25 Prozent performten noch sehr zufriedenstellend, Tron mit minus acht und Ripple mit einem Minus von rund 30 Prozent bilden die Schlusslichter der Gruppe der Großen.