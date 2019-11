Die Mitte November noch sehr kritische Lage bei der ProSiebenSAT1 Media-AG hat sich in der letzten Woche deutlich verbessert. Es ist den Käufern gelungen, die Aktie zu stabilisieren und einen Wiederanstieg an die 50-Tagelinie bei 13,10 Euro zu vollziehen. Am Freitag konnte der gleitende Durchschnitt zeitweise sogar überwunden werden, doch im Handelsverlauf wurden die Bullen wieder zurückgeschlagen.

