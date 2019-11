Neue Woche, neuer Optimismus in Sachen Handelskrieg: Chinas „Global Times“ sagt, der Phase 1 Deal sei „sehr nahe“. Aber Insider sid da offenkundig skeptischer: selbst wenn es einen (weitgehend belanglosen) Phase 1 Deal geben würde, sei ein zweiter Teil eines solchen Abkommens mit wirklich substantiellen Lösungen vor den US-Wahlen eher unwahrscheinlicher, weil Peking auf Zeit spielt und erst einmal abwarten will, ob Trump die Wahl 2020 gewinnt. Auffallend ist, dass noch vor einigen Wochen die US-Seite sich so optimistisch geäußert hatte, nun ist es seit einigen Tagen China, das Optimismus verbreitet. Die Grundfrage bleibt. ob Trump bereit ist, bestehende Zölle zurück zu nehmen und damit die Grundbedingung Pekings zu erfüllen…

Das Video ""Phase 1 Deal „sehr nahe“! sehen Sie hier..