Übergeordnet lässt sich seit Anfang 2015 ein langfristiger Aufwärtstrend beim Paar EUR/CHF zeichnen, dieser brachte den Wert zurück an die einstige Wechselkursgrenze von 1,20 CHF aufwärts. Ab Mitte 2018 schwächte sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken sichtlich wieder ab und musste einen Rücksetzer auf 1,0811 CHF hinnehmen. Seit September läuft von diesem Niveau aus aber wieder eine Erholungsbewegung, die an die Zwischentiefs aus Juni dieses Jahres aufwärts gereicht hatte. Der aktuelle Wochenstart impliziert einen möglichen Ausbruchsversuch über den jüngsten Downtrend der letzten vier Wochen, wodurch nun ein Folgekaufsignal zustande kommen könnte und sogar für den Aufbau von neuen Positionen geeignet wäre. Investierte Anleger sollten jetzt aber ihre Verlustbegrenzung strategisch sinnvoll positionieren, auf jeden Fall merklich enger ansetzen.

Gelingt es dem Euro gegenüber dem Schweizer Franken das Niveau von 1,0970 CHF zu behaupten, könnte sich eine Fortsetzung der bisherigen Aufwärtsbewegung zunächst an die letzten größeren Zwischenhochs von 1,1059 CHF einstellen. Aus technischer Sicht fehlt nämlich noch ein höheres Hoch, dieses könnte sogar zeitweise in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 1,1114 CHF aufwärts reichen und würde die Erholungsbewegung komplettieren. Spätestens an dem markanten Horizontalwiderstand von 1,1184 CHF muss wieder mit größeren Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Bei Interesse auf einen steigenden Euro zu setzen kann beispielsweise auf das stark gehebelte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DDY8J8 gesetzt werden. Für den Fall eines Kursrücksetzers des Paares unter das Niveau von 1,0930 CHF müsste mit einem raschen Test der unteren Trendkanalbegrenzung um 1,0885 CHF gerechnet werden. Ein nachhaltiger Abbruch der Erholungsbewegung könnte bei weiteren Verlusten noch einmal zu einem Test der Jahrestiefs bei 1,0811 CHF führen. Ob es bei diesen Tiefständen in diesem Jahr bleibt, darf an dieser Stelle stark angezweifelt werden.

EUR/CHF (Wochenchart in CHF) Tendenz: