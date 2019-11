Großes Kino in der Streamingindustrie

Filme und Serien bequem übers Internet in den eigenen vier Wänden anzusehen wird immer beliebter – zur Freude der Streaming-Anbieter. Zugleich wird für den Platzhirsch Netflix die Konkurrenz größer. Mit Disney und Apple drängen zwei neue Schwergewichte auf den Markt.

Lange ist es her, die Älteren unter uns werden sich erinnern: Früher gab es hierzulande nur drei (öffentlich-rechtliche) TV-Programme. Als sich dann in den 1980er-Jahren das Privatfernsehen etablierte, wurde es vielfältiger, wofür insbesondere die Blockbuster, also kommerziell sehr erfolgreiche Kinoproduktionen, sorgten. Und heute? Das Videostreaming per Internet stellt die klassische Fernsehwelt auf den Kopf. Geschaut wird auf dem Fernseher, Notebook, Tablet oder dem Smartphone – und das im Gegensatz zum herkömmlichen Fernsehen ohne Werbeunterbrechungen. Und dabei muss sich zeitlich niemand mehr nach dem TV-Programm richten, sondern kann Filme und Serien jederzeit übers Netz streamen. Die Inhalte werden dabei nicht dauerhaft auf den Endgeräten der Nutzer gespeichert, sondern stehen auf den Servern der jeweiligen Inhalte- oder Plattformanbieter zum Abruf zur Verfügung. Viele aus der Film- und Fernsehbranche halten das Videostreaming für eine Revolution und sprechen vom größten Umbruch seit der Erfindung des Tonfilms in den 1930er-Jahren.