Die Darmstädter Merck-Gruppe liefert dank kluger Unternehmenspolitik - wie beispielsweise dem Engagement auf dem chinesischen Markt - überzeugende Wachstumszahlen. Denn von Handelsstreit und Konjunkturflaute bleibt dieser Teilbereich der chinesischen Wirtschaft offenbar verschont. So hat sich das Volumen des chinesischen Pharmamarktes seit 2008 von rund 40 Milliarden Dollar auf 137 Milliarden Dollar im Jahr 2018 verdreifacht, womit der zweitgrößte Arzneimittelmarkt entstanden ist. Hier tragen auch ältere Arzneien, die im Westen längst als billige Generika vertrieben werden, zu steigende Erlösen bei. Aber auch durch Neuentwicklungen in der Pharmasparte kann Merck stark profitieren. In den nächsten Jahren sind zweistellige Gewinnzuwächse eingeplant, welche das erwartete KGV 2019 von rund 19 rechtfertigen.

Das all time high aus dem April 2015 markierte den Beginn einer übergeordneten Seitwärtsphase, die nach unten im Bereich zwischen 70 bis 75 Euro unterstützt wird. Nach oben hin scheint die Range im Bereich um 115 Euro begrenzt. Aktuell notiert die Aktie bei 106,60 Euro und ist der Endpunkt einer seit 26. März 2018 andauernden Aufwärtssequenz. Der Kurs nähert sich dem all time high bei 115 Euro und könnte den Widerstand dieses Mal erneut testen und in weiterer Folge auch überschreiten. Auf Basis der Markttechnik besteht ein Vorteil auf der Long-Seite. Die Chancen stehen also besser, ein neues all time high jenseits der 116 Euro innerhalb der nächsten 4 Wochen zu erreichen, als wieder die 104 Euro am Weg nach unten zu passieren. Fällt jedoch die Marke rund um 104 Euro, sollte sich der Kurs bei der nächsten Unterstützung um den Wert 100,34 Euro einpendeln.

Merck KGaA (Tageschart in Euro)- Tendenz: