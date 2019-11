Kurz vor dem heutigen Start des XETRA-Handels an der Frankfurter Börse werfen wir einen kurzen Blick auf die Wirecard Aktie. Aktuelle Indikationen notieren für den DAX-Wert bei 117,75/117,80 Euro, liegen damit nur leicht über dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag (117,20 Euro, unverändert). Große Volatilität deutet sich hier also nicht an. Kursbewegend ausfallende Neuigkeiten sind aktuell ebenso nicht zu sehen, auch wenn mancher ...