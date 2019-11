Cyber-Shopping-Woche als Indikator fürs Weihnachtsgeschäft

So machen in diesen Tagen Onlinehändler wie Amazon, Alibaba, Otto, eBay & Co. mit ihren Rabattschlachten den Anfang. Der unter Druck stehende stationäre Einzelhandel wird diesem Muster in der Adventszeit folgen. Als Retter in der Not erweisen sich in der Regel Luxus-Aktien. Sie gelten als krisenfest. Die wohlhabende Kundschaft dürfte auch in einer konjunkturell schwächeren Phase die nötige Kaufkraft haben. Erst kürzlich stellte unser Redaktionsteam der PLATOW Börse in der Ausgabe vom 18.11. spannende Anbieter aus der zweiten Reihe wie Burberry oder Ralph Lauren vor. Denn die kleineren Branchenvertreter fokussieren sich stärker und können ihre Ressourcen meist einer einzelnen Marke widmen.

ber auch abseits der börsennotierten Unternehmen ist der Einzelhandel kräftig aktiv. So etwa beim Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzern Otto, wo das Deutschlandgeschäft zuletzt positiv in Erscheinung trat (s. PLATOW v. 25.9.). Der Handelsverband HDE rechnet in diesem Jahr allein am Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatz von 3,1 Mrd. Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vj. einem Plus von 22%. Gute Vorzeichen für das diesjährige Weihnachtsgeschäft.

DER PLATOW Brief 4 Wochen gratis lesen

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.