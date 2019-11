CK*Trends: Zukunftsmarkt neues Hören

Der Markt für Hörgeräte ist ein schnell wachsender Milliardenmarkt mit völlig neuen Bereichen. Einst langweilige medizinische Hilfsmittel, jetzt auf dem Weg zum auch von gesunden begehrten „Supergehör“. Ein Markt also, auf dem auch lukrative Anlagechancen warten, weswegen wir uns in dieser Ausgabe von Cashkurs*Trends mit dem Zukunftsmarkt neues Hören beschäftigen.

Hören tut er schlecht, aber schlecht hören tut er gut. So oder so ähnlich wird wohl in zahllosen Familien gefrotzelt, wenn es den anderen Familienmitgliedern verstärkt auffällt und auf die Nerven geht, dass Mutter, Vater oder Opa zunehmend Probleme bekommen, den Gesprächen zu folgen. Das liegt dann zumeist nicht an einer nachlassenden kognitiven Geistesfähigkeit, sondern schlicht am schlechter werdenden Hörvermögen. Der Betroffene versucht, das so lange wie möglich zu verdrängen, bis es irgendwann nicht anders geht als eben doch mal zum Ohrenarzt zu gehen … Dutzende Mal hat er diesen Rat ja inzwischen schon gehört … oder eben auch nicht. Ein schlechtes Gehör war früher ein Problem der älteren Semester, aber das Schwerhörigkeitsalter rutscht inzwischen rapide nach unten. Die Ursachen sind da recht klar. Wir haben zwar enorme Fortschritte im Bereich der Lärmreduzierung am Arbeitsplatz gemacht, aber in der Freizeit können wir – gerade in jungen Jahren – nicht genug auf die Ohren bekommen. In Form von Musik – oder was immer der eine oder andere darunter versteht. Ich kann da als alter Metal-Fan ein Lied von singen. „Schneller, härter, lauter“ war der Schlachtruf einer ganzen Metaller-Generation. Die Folgen waren so absehbar wie heute erschreckend real.

Vor einigen Wochen saß ich mit einigen gleichgesinnten Freunden in unserer Stammkneipe und einer hatte eine neu App mit dem aussagekräftigen Namen „Tongenerator“ dabei, mit der man sein Hörvermögen testen konnte. Das Smartphone erzeugt über den eingebauten Lautsprecher einen Ton, dessen Höhe man mittels eines Schiebereglers zwischen 10 und 25.000HZ stufenlos verändern kann. Wir fingen bei 25.000 Herz an. “Wer was hört meldet sich!“ … und senkten die Frequenz langsam ab, bis einer etwas hören würde. Komisch, schien kaputt zu sein … keiner hörte was … bis auf die laut aufschreiende junge Bedienung hinter der Theke, was das für ein höllischer Pfeifton wäre. Auch viele tausend Herz tiefer waren wir noch immer nicht im Spiel. Es war erschreckend zu sehen, welches Hörspektrum wir alle am Tisch inzwischen eingebüßt hatten. Ein Wunder, dass wir unsere Lieblingssongs überhaupt noch erkannten. Probieren Sie es gerne mal selbst aus … Sie werden staunen.