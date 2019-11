Neue Anleihe: Deutsche Rohstoff AG bietet 5,25 Prozent für Kuponjäger

Die Deutsche Rohstoff AG (13,30 Euro; DE000AXYG76) ist eines der wenigen deutschen Rohstoffunternehmen an der Börse. Seit der Gründung 2006 hat man sich auf das Kerngeschäft der Schieferöl- und Gasförderung in den USA fokussiert. Aktuell wird aus mehr als 80 Bohrungen in den Bundesstaaten Colorado, Utah und North Dakota gefördert. Mitte dieses Jahres hat die kurz DRAG genannte Gesellschaft zudem mit elf neuen Horizontalbohrungen in Colorado begonnen, die zurzeit fertiggestellt werden und voraussichtlich noch in diesem Jahr Öl und Gas produzieren sollen. In der Vergangenheit hat man bereits zwei Anleihen erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Nun soll die dritte Anleihen die künftige Expansion des Konzerns ermöglichen. CEO Thomas Gutschlag sieht sich gut im Markt positioniert und verweist regelmäßig auf den Track Record des Unternehmens. Bereits seit zehn Jahren ist man in den USA aktiv. Bei den Bohrungen kommt die DRAG auf eine Trefferquote von 100 Prozent. Dabei profitiert man von der Bohrtechnik und umfangreichen Datenbanken. Im mainvestor Company-Talk erklärte Gutschlag den Ansatz folgendermaßen: „Bei Schieferöl bohren wir sozusagen in das Muttergestein des Öls, in der Gesteinsschicht also, in der das Öl entstanden ist. Dabei bohren wir in etwa 3.000 Metern Tiefe horizontal, also parallel zur Oberfläche. Wir sind also nicht darauf angewiesen, bei Vertikalbohrungen hoffen zu müssen, auf ein Ölreservoir mit viel geringerer Ausdehnung in höheren Schichten zu treffen. Diese Bohrtechnik und die akribische Recherche und Auswahl der Ölfelder sind das Geheimnis unseres Bohrerfolgs.“

Die Anleihe in Zahlen

Das Geschäft ist hochprofitabel. Erst vor wenigen Tagen hat die Deutsche Rohstoff ihre Prognose für 2020 bestätigt. Dann will man den Umsatz auf 75 Mio. bis 80 Mio. Euro hochfahren, beim EBITDA sollen 55 Mio. bis 65 Mio. Euro hängenbleiben. Die neue Anleihe (ISIN: DE000A2YN3Q8) hat ein Volumen von 100 Mio. Euro. Damit will man die Expansion finanzieren und bietet den Anlegern im Gegenzug einen Zinskupon von 5,25 Prozent p.a., der halbjährlich ausgeschüttet wird. Auf dem aktuellen Zinsniveau ist das natürlich ein attraktiver Wert. Die Anleihe soll am 6. Dezember gelistet werden und hat eine Laufzeit bis zum 5. Dezember 2024, also von fünf Jahren. Die KFM Mittelstand AG bewertet im aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer den Bond als „attraktiv“ und vergibt vier von fünf möglichen Sternen. Für die Halter der vorherigen Anleihe „2016/21“ gibt es zudem ein Umtauschangebot. So erhält man die neuen Bonds im Verhältnis eins zu eins sowie eine Zuzahlung in Höhe von 20 Euro und die jeweiligen Stückzinsen. Das öffentliche Angebot läuft noch bis zum 4. Dezember. Mehr zur Anleihe erfahren Sie an dieser Stelle und im Video-Interview mit Thomas Gutschlag.