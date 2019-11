Im Wochenverlauf begannen die Aktienmärkte in Europa und den USA, nach Höchstmarken zu Anfang der Woche, leicht nachzugeben.

Freitag, 22. November 2019 - Zwar konnten die Aktienmärkte in Europa und den USA zu Anfang der Woche nochmals neue Höchstmarken setzen, im weiteren Wochenverlauf begannen die Kurse allerdings leicht nachzugeben. Für den bisherigen Wochenverlauf weisen die wichtigsten Börsenindizes in Europa und den USA daher einen leichten Kursrückgang aus. Wie schon seit Monaten wird das Marktgeschehen vor allem von den wechselnden Befindlichkeiten im Verhältnis zwischen den USA und China geprägt; die Verhandlungen zu einem ersten Abkommen entwickeln sich offenbar zäher als der ursprünglich geplante Unterzeichnungstermin (am vergangenen Wochenende) hätte vermuten lassen. Auch der Chef des Weißen Hauses ließ jüngst ein drohendes Grummeln vernehmen („China is going to have to make a deal I like, if they don’t that’s it. … If we don’t make a deal with China, I’ll just raise the tariffs even higher.“). Zusätzlich sorgt eine Gesetzesvorlage des Senats zur Entwicklung in Hongkong für Verstimmung in Peking.



Starkes beidseitiges Interesse an einem Verhandlungserfolg

Wenn aus dieser Vorlage ein Gesetz wird (insb. kein Veto von Trump), würden „Menschenrechtsverletzern“ in Hongkong US-Sanktionen und der Sonderverwaltungszone unter Umständen der Verlust des außenwirtschaftlichen Sonderstatus drohen. Das sorgt für weitere Reibungsflächen zwischen Washington und Peking, steht aber einem Handelsvertrag nicht grundsätzlich im Weg. Trump selbst schweigt und Vizepräsident Pence begnügte sich mit dem Hinweis, dass ein gewaltsames (offenes) Eingreifen Chinas in Hongkong eine handelspolitische Einigung erschweren könnte.

Insgesamt scheint der Wille, zu einer Handelsvereinbarung zu kommen, stärker geworden zu sein. Gerade auf der US-Seite ist der Erfolgsdruck angesichts des beginnenden Wahlkampfs und des eingeleiteten Amtsenthebungsverfahrens groß. Wir jedenfalls können uns nur schwer vorstellen, wie Trump den ohnehin gereizten Wählern im landwirtschaftlich geprägten Mittleren Westen ein Scheitern der vollmundig angekündigten chinesischen Käufe von Agrarerzeugnissen (für jährlich bis zu 50 Mrd. US$!) erklärt. Vielleicht ist auch der Verzicht auf die Option zur Verhängung von Strafzöllen auf Autoimporte aus der EU ein Indiz dafür, dass die USA keine Eskalation von Handelskonflikten suchen.