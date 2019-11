Kann die Alphabet C-Aktie in den nächsten Wochen wieder das Hoch bei 1.335 USD erreichen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut dem UBS-KeyInvest Daily Trader könnte bei der Alphabet C-Aktie ex Google (ISIN: US02079K1079) nach einer Konsolidierung ein neuerlicher Kursschub bevorstehen. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Rückblick: Infolge der letzten Besprechung der Aktien von Alphabet an dieser Stelle am 7. Oktober übernahmen klar die Bullen das Ruder. Zügig erreichte der US-Technologietitel das Ziel bei 1.248 USD. Dort konsolidierte der Wert einige Tage, um die Aufwärtsbewegung im Anschluss bis auf 1.289 USD fortzusetzen. Nach einem ersten Fehlversuch etablierten sich die Aktien Anfang dieses Monats auch über dem Widerstand bei 1.289 USD. Einzig das Projektionsziel bei 1.345 USD wurde mit einem Hoch bei 1.335 USD bislang knapp verfehlt. In der Vorwoche konsolidierten die Aktien und erreichten ein wichtiges Unterstützungsniveau.